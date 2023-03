Cultura: a Napoli torna in scena a Pasqua il Miserere di Carlo Faiello, dedicato quest'anno a Don Peppe Diana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna, in occasione della Pasqua 2023, il Miserere del maestro Carlo Faiello con protagonista Isa Danieli. Lo spettacolo, in forma di Teatro/Concerto a cura de Il Canto di Virgilio, viene replicato con successo da 8 anni a Napoli ed è un appuntamento fisso delle festività pasquali. Quest'anno il Miserere è dedicato a Don Peppe Diana, il prete di Casal di Principe ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994 perché aveva incitato i suoi concittadini a ribellarsi allo strapotere dei clan. L'evento, fissato per mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 20 nell' Abbazia di San Lorenzo fuori le mura ad Aversa (Caserta), è promosso in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana e con il patrocinio morale del Comune di Aversa. "E' un'occasione straordinaria", dichiara Salvatore Cuoci, coordinatore del Comitato - un evento di preghiera e di ringraziamento, un invito a continuare ad essere sentinelle e profeti per vegliare l'aurora, per dire sì alla vita, ad accettarsi con i nostri limiti e le nostre aspirazioni". Giovedì 6 e venerdì 7 Aprile 2023 alle ore 20 invece come da tradizione il concerto replicherà a Napoli alla Domus Ars di via Santa Chiara. Venerdì 31 marzo, inoltre, ci sarà una anteprima del Miserere nella Chiesa di Maria Santissima Desolata a Bagnoli (Napoli) alle ore 19. (segue) (Ren)