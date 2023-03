Cultura: a Napoli torna in scena a Pasqua il Miserere di Carlo Faiello, dedicato quest'anno a Don Peppe Diana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contenuto del Miserere - Cantare la Passione, purtroppo, è sempre profondamente attuale, perché, come è risaputo, narra la storia di una madre che assiste alla tortura e all'uccisione della propria creatura. Ho scelto di dedicare la rappresentazione di questa edizione a Don Peppe Diana, perché il suo sacrificio ha lasciato un segno profondo non solo nella nostra Regione. Come Cristo ha avuto il coraggio di fare una scelta differente denunciando una realtà criminale e prepotente che in molti ancora fingono di non vedere", ha spiegato Carlo Faiello. "E' sempre una grande emozione essere protagonista nei giorni delle sacre rappresentazioni della settimana santa. Quest'anno sarà ancora più commovente, perché il dolore di Maria per la morte del Figlio sarà un'occasione per ricordare tutte quelle madri a cui è stato sottratto un figlio come Don Peppe Diana, morto per amore del suo popolo, la cui voce, dal giorno del suo assassinio, è diventata un grido che incessantemente scuote le nostre coscienze", ha dichiarato Isa Danieli. (Ren)