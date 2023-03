Giornalisti: a giugno le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale dell'Ordine della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, durante la seduta di oggi, ha votato all’unanimità le date per le elezioni dell'Ordine regionale della Campania. Le votazioni si terranno, in prima convocazione, il 7 e l'8 giugno con voto on line e l'11 giugno in presenza. La seconda convocazione avrà luogo il 14 e 15 giugno per il voto on line e il 18 giugno per quello in presenza. Un eventuale ballottaggio è previsto il 21 e 22 giugno (on line), e il 25 giugno in presenza. Il Ministero di Giustizia aveva dato il nulla osta al rinvio della definizione delle date per il rinnovo del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Campania previsto, in primo momento, tra fine marzo e aprile. Il rinvio del voto è stato richiesto dal Commissario straordinario Gerardo Bombonato.(Ren)