Farmaceutica: dal 14 al 16 aprile torna Capri Pharma, importante appuntamento internazionale del settore

- Torna Capri Pharma, una tre giorni dedicata al settore farmaceutico indetto dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli. Giunto alla terza edizione lambirà ogni aspetto del settore farmaceutico, dalla farmacogenomica ai servizi, dall'industria alla forza lavoro, fino alla distribuzione. L'evento, organizzato in collaborazione con la società CapriMed, si terrà sull'isola campana dal 14 al 16 aprile 2023. Agorà ideale per alimentare e definire gli aspetti scientifici, politici e istituzionali emergenti attraverso il contributo di esperti e opinion leader della professione. Tra i temi in calendario, si parlerà anche di editoria, elettronica ed evoluzione digitale. I lavori avranno inizio il 14 Aprile alle 16 con la partecipazione di diverse autorità, quali Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, Marino Lembo, sindaco di Capri, Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, Enrico Coscioni, presidente dell'Agenas, Angela Zampella - Direttore Dipartimento di Farmacia Unina, Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Marta Schifone dalla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. "Si rinnova un appuntamento che ormai è un punto di riferimento per il settore, non solo perché ci consente un confronto aperto con i colleghi di ogni parte del mondo, ma anche perché è un'occasione per fare squadra e sistema e alimentare un circuito virtuoso di competenze e di idee", ha dichiarato Vincenzo Santagada presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli. (Ren)