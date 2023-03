Campania: Volpe (Campania libera-Psi), bisogna trovare il modo per avvicinare i ragazzi alla politica - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Io ho annunciato questa iniziativa sui social e in pochissimi giorni abbiamo avuto l'adesione dei ragazzi. Questo per dire che non è vero che i ragazzi sono lontani dalla politica, dobbiamo essere bravi anche a trovare il modo per farli avvicinare". Lo ha affermato il consigliere regionale della Campania Andrea Volpe (Campania libera-Psi), a margine della presentazione dell'iniziativa LexStart!, tenutasi questa mattina presso l'aula consiliare campana. "Certo, questa non è la risposta a tutti i problemi, però - ha aggiunto - è un modo per cercare di accorciare le distanze e mostrare che le istituzioni sono vicine. Partecipare vuol dire incidere". (Ren)