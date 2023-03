© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania VARIE Conferenza stampa per la presentazione dell'intesa tra Unione industriali e Arciconfraternita dei Pellegrini per promuovere la formazione tecnica e specialistica per l'inserimento nel mondo del lavoro con attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale, all'innovazione digitale, all'accessibilità cognitiva, al contrasto alla povertà culturale. Con il presidente di Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci e il primicerio dell'Augustissima Arciconfratermita ed Ospedali della Santissima Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti Giovanni Cacace. Napoli, Unione industriali, piazza dei Martiri 58 (ore 11.00). (segue) (ren)