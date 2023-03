© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concomitanza con la Mostra di Anna Catalano "Senza colpe", 26 fotografie scattate negli Icam in Italia, si terrà un confronto sul tema degli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Intervengono, tra gli altri, Carla Garlatti, garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Napoli, Pan Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille 60 (ore 15.00). (ren)