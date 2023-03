Il Punto: con Elly Schlein al Pd e Tajani più forte in FI, un nuovo centro è possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- I calcoli andranno dunque rifatti, ammesso e non concesso che il nuovo centro possa mai nascere. Si guarda a Forza Italia targata Antonio Tajani ma non è detto che proprio il partito fondato da Silvio Berlusconi possa fare da catalizzatore del nuovo centro. Semmai c'è chi comincia a pensare che, se il declino di FI dovesse continuare, forse la soluzione migliore sarebbe quella di passare armi e bagagli nelle fila di Fratelli d'Italia. Ipotesi che però Giorgia Meloni respinge: alla premier non serve qualche parlamentare in più che non accrescerebbe i consensi elettorali di Fratelli d'Italia, un partito che probabilmente ha già raggiunto il suo picco massimo. Alla premier servirebbe, piuttosto, un partito che copra il centro dello schieramento politico e che possa quindi rafforzare la maggioranza, anche affiliandosi al Partito popolare europeo, di cui Tajani è vicepresidente, e favorendo, quindi, un cambiamento degli equilibri politici in Europa. (Rin)