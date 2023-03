Campania: Cammarano (M5S), per la prima volta le aree interne protagoniste al Cibus di Parma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla collaborazione tra la commissione Aree interne e l'assessore all'agricoltura Nicola Caputo, per la prima volta le aree interne campane sono protagoniste con la loro identità e le loro ricchezze enogastronomiche al Cibus di Parma" Così il presidente della III commissione speciale Aree interne, Michele Cammarano (M5S), presente alla fiera Cibus - Connecting Italy, in programma oggi e domani a Parma. "Un'azione - haproseguito - che mira a sostenere anche le piccole imprese, che spesso da sole non hanno la forza di promuoversi. Lavoriamo per valorizzare l'agricoltura eroica e le produzioni che raccontano le nostre antiche tradizioni regionali e che, nella maggior parte dei casi, provengono dalle nostre aree interne. Fondamentale, inoltre, è il sostegno alle nuove leve del settore. Imprese animate in gran parte da giovani imprenditori e imprenditrici pronti a mostrare il meglio delle produzioni agroalimentari dei nostri territori". "Con noi oggi ci sono anche alcune delle aziende che in questi mesi abbiamo visitato nel tour promosso dalla commissione Aree interne. È l'inizio di un percorso - ha concluso Cammarano - che ci consentirà di esaltare le potenzialità dei nostri territori marginali, contribuendo ad arricchire l'offerta turistica e avviando relazioni e collaborazioni anche con le altre regioni italiane". (Ren)