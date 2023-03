Sanità: ad aprile esperti a confronto a Cava de' Tirreni su chirurgia fetale e neonatale:

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Workshop di chirurgia fetale e neonatale a Cava de' Tirreni, comune in provincia di Salerno. Esperti da ogni parte d'Italia, infatti, saranno protagonisti della giornata di studi in programma per il prossimo 21 aprile nel Complesso monumentale di San Giovanni, nel cuore della città metelliana. Protagonista sarà Mario Polichetti, presidente del workshop organizzato a Cava de' Tirreni e primario del Reparto di Gravidanza a rischio dell'ospedale di Salerno "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Polichetti, dalle 9.15, parlerà della gestione dei gemelli monocoriali sul territorio. Dopo la discussione, modererà il dibattito sull'ernia diaframmatica. "A Cava de' Tirreni avremo i migliori esperti del settore della chirurgia fetale e neonatale d'Italia", ha dichiarato Polichetti. "Insieme a me, infatti saranno presenti i medici Leonardo Caforio, Maria Antonietta Castaldi, Isabella Fabietti, Anita Romiti, Laura Valfrè, Milena Viggiano, Andrea Conforti, Maria Grazia Corbo e Luigi Zucaro. Sarà un momento importante anche per capire in che direzione sta andando la sanità italiana sul fronte dei Punti nascite", ha concluso. (Ren)