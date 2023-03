Pnrr: già operativa la task force della Corte dei Conti Campania per il monitoraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una task force di magistrati e funzionari della sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti sta già effettuando il monitoraggio di tutti i progetti del Pnrr. attivati sul territorio di competenza. E' quanto emerso questa mattina durante la conferenza stampa tenuta dal presidente della Corte dei Conti campana, Massimo Gagliardi. La Campania è la seconda regione di Italia per numero di progetti (terza dopo Lombardia e Sicilia per entità dei progetti) e, per numerosi enti locali, si tratta di una sfida contro il tempo, per riuscire a dare non solo attuazione ai programmi, ma anche, successivamente, piena operatività, attraverso personale e dotazione dotazione finanziaria, alle strutture realizzate grazie al Pnrr. Dei 200 miliardi previsti, infatti, 40 sono destinati ai comuni, mentre il 39 per cento della spesa è per il Sud. Ed una fetta rilevante di queste risorse arriverà proprio in Campania. Sono nove i magistrati, coordinati dal presidente Gagliardi, che svolgeranno un'attività di controllo concomitante, ovvero mentre i progetti sono in itinere. E sono progetti di ogni tipo, che riguardano la sanità, la scuola, l'inclusione sociale, la transizione ecologica e la digitalizzazione. "I comuni sono destinatari del 20 per cento dei fondi - ha spiegato Gagliardi - e questa impostazione prescinde anche dall'entità demografica effettiva. Ci possono essere, quindi, comunità locali che sono demograficamente meno significative e tuttavia usufruiscono di stanziamenti importanti". La task force lavorerà in Campania per individuare le criticità e fare in modo che si possano superare senza dimenticare che il tempo per la concretizzazione è un elemento non trascurabile. "Il monitoraggio ha l'obiettivo proprio di individuare i nodi - ha precisato Gagliardi - e di risolverli". (Ren)