- E' stato identificato e arrestatodai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, un uomo di 48 anni che a Qualiano, comune in provincia di Napoli, ha incendiato l'auto del fidanzato della sua ex. L'uomo, alla vista dei militari, ha ammesso di aver dato fuoco all'auto. Il 48enne è ora in carcere, deve rispondere di danneggiamento a seguito di incendio. (Ren)