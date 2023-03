Campania: Volpe (Libera-Psi), con LexStart! spiegheremo ai ragazzi come si costruisce scrive una legge - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Illustrando ai cronisti il progetto LexStart!, il progetto presentato questa mattina nell'aula del consiglio regionale della Campania, volto a far redigere agli studenti una legge regionale, il consigliere Andrea Volpe (Libera-Psi), ha spiegato che "oggi è la prima seduta dove i ragazzi incontreranno il segretario generale del consiglio Mario Vasco. Incontreranno poi, un po' alla volta, tutti gli organi: il legislativo, i colleghi delle commissioni, per cercare, un po' alla volta di buttare giù la legge, ma prima di iniziare a scrivere hanno bisogno di capire come si fa, quali sono le competenze, qual è la disciplina da utilizzare e queste sedute servono proprio a questo". (Ren)