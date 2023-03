Università: domani alla Parthenope il secondo seminario su "Diritti e bisogni della vittima di reato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, a partire dalle ore 14, si terrà il Secondo Seminario dei Per-Corsi di In-Formazione su "Diritti e Bisogni della Vittima di Reato", nell'Aula 1.2 della sede dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" in via Generale Parisi, 13, Napoli, promosso dalla Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania. Questo secondo seminario in-formativo affronta il tema delle vittime nel processo penale anche nella prospettiva della Direttiva Europea 2012/29/UE ed è introdotto dalla testimonianza di Marta Della Corte, figlia di Francesco, vittima innocente di reato. La Fondazione Pol.i.s., in occasione del quindicesimo anno di attività, promuove questo ciclo di incontri dedicati alla conoscenza dei percorsi sociali, psicologici e giudiziari affrontati dalle vittime innocenti di reato e dai loro familiari. Il progetto è realizzato con tutte quelle realtà con le quali la Fondazione ha consolidato le proprie relazioni. L'indirizzo di saluto sarà tenuto da Rosaria Giampetraglia, direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università "Parthenope". I saluti istituzionali saranno tenuti da Claudio Palomba, prefetto di Napoli, Mario Morcone, assessore alla Sicurezza, Legalità, Immigrazione della Regione Campania, Antonio De Iesu, assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio Di Marco, presidente Sezione Minori, Persone e Famiglia della Corte d'Appello di Napoli, Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli, Raffaello Falcone, procuratore aggiunto - IV Sezione Indagini della Procura di Napoli, Immacolata Troianiello, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e Leonardo Abazia, presidente dell'Istituto campano Psicologia Giuridica - Ordine degli Psicologi della Regione Campania. A introdurre i lavori Giuseppe Granata, figlio di Raffaele, vittima innocente di camorra, presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità. A moderare Enrico Tedesco, segretario generale della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania. Il primo intervento, dal titolo "La vittima di reato nella Direttiva Europa 2012/29/UE", sarà tenuto da Carla Pansini, professoressa di Diritto Processuale Penale dell'Università "Parthenope". Raffaele Muzzica, giudice della Sezione Penale del Tribunale di Nola, Raffaele Marino, già sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Napoli e Domenico Ciruzzi, avvocato penalista, si confronteranno su "La vittima nel dibattimento, la costituzione di parte civile e sue prerogative. Le novità della Riforma Cartabia". Leandro Del Gaudio, giornalista de Il Mattino, terrà una relazione su "Raccontare il processo". Francesco Tortono, psicologo psicoterapeuta, componente di GdL Psicologia Giuridica parlerà de "Gli effetti del processo sulla vittima: danno o ristoro? L'approccio psicologico". Gli avvocati Celeste Giliberti e Gianmario Siani porteranno la loro esperienza circa "La costituzione di parte civile: l'esperienza della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania". Maria Rosaria Magliulo, dottoranda in DIES (Ciclo XXXVI) dell'Università Parthenope terminerà gli interventi parlando de "La vittimizzazione secondaria: quali rimedi?". Concluderà i lavori don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania.(Ren)