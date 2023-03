Sanità: esenzioni ticket per reddito, iniziative all'Asl Napoli 2 nord per snellire le procedure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 marzo 2023 scadranno le esenzioni ticket per reddito, quindi chi è in possesso dei requisiti di reddito per ottenere l'esenzione dovrà rinnovare l'autocertificazione. A tale scopo l'Asl Napoli 2 nord ha messo in campo una dettagliata informazione e una serie di iniziative volte a rendere più agevole il flusso degli utenti presso le sedi dei distretti di competenza. Saranno offerte aperture straordinarie degli sportelli il martedì dalle ore 14.30 alle 16.30 e a Procida il giovedì pomeriggio, dando la possibilità di compilare, preventivamente, il modulo di autocertificazione scaricandolo dal sito dell’Asl all’indirizzo https://www.aslnapoli2nord.it/.../richiesta-e-rinnovo. Inoltre, attraverso diversi canali di diffusione (comuni, medici di medicina generale, farmacie e gli stessi distretti sanitari) è stato divulgato un vademecum informativo per la compilazione dell’autocertificazione on line, sul 'Portale Salute del Cittadino - Regione Campania' per poter gestire autonomamente le esenzioni e consultare quelle attive senza doversi recare fisicamente al distretto. Il tutto corredato da un QRcode che consente la visione di video tutorial che spiega l’intera procedura.(Ren)