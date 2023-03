Napoli: domani al Pan incontro sulla condizione delle madri detenute - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 15, al Pan Palazzo delle Arti Napoli, in via dei Mille 60, in concomitanza con la mostra di Anna Catalano “Senza Colpe, 26 fotografie scattate negli Icam in Italia, si terrà un confronto sul tema degli istituti a custodia attenuata per detenute madri e sulla dolorosa realtà in cui vivono le mamme, e soprattutto i bambini, ospiti di queste strutture. Interverranno: Carla Garlatti, garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Gemma Tuccillo, Paolo Lattanzio, Paolo Siani, componenti delTavolo infanzia e adolescenza comune di Napoli(Ren)