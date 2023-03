Campania: Alaia (Iv), commissione sanità pronta dare via libera a legge su gravi patologie disabilitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prima commissione Affari Istituzionali del consiglio regionale ha ribadito il suo giudizio di ammissibilità sulla legge di iniziativa popolare per le persone con gravi patologie disabilitanti, superando così alcune questioni procedurali che si erano poste nella prima fase dell'iter di approvazione. Siamo pronti anche in Commissione Sanità e Sicurezza Sociale a ribadire il parere già espresso su questa proposta di legge che affronta finalmente quell'incongruenza burocratica che limita fortemente il diritto dei pazienti con gravi disabilità ad avere cure riabilitative adeguate e continuative". E' quanto ha dichiarato il consigliere del gruppo Italia Viva, Enzo Alaia, presidente della Commissione Sanità e Affari sociali del consiglio regionale della Campania. "In occasione della prima analisi del provvedimento - ha aggiunto Alaia - ho già avuto modo di esprimere il mio apprezzamento per i contenuti della proposta avanzata dal Comitato 'Diritto alla Cura'. I malati con patologie disabilitanti gravi - osserva il presidente della V Commissione - non possono andare nelle Rsa per niente attrezzate a riceverli. Il ricovero in queste strutture, infatti, li farebbe peggiorare portando all'ospedalizzazione con un ulteriore aggravio di costi per la sanità pubblica. La proposta di legge popolare, invece, se approvata supera queste incongruenze e dà una risposta concreta, efficace e definitiva alle condizioni di difficoltà nelle quali si trovano le persone con gravi patologie disabilitanti". "Bene, dunque - ha proseguito Alaia - questo ulteriore passo in avanti compiuto in I Commissione. Dal canto nostro continueremo a spenderci per arrivare in tempi celeri all'approvazione di una legge senz'altro necessaria, che finalmente conduce alla tutela concreta del diritto alla cura delle persone che sono affette da gravi disabilità neurologiche, sensoriali congenite, psichiche". "In tanti casi - ha concluso Alaia - si tratta di bambini che meritano di avere tutte le cure necessarie nelle strutture più adeguate." (Ren)