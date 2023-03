Ischia: ministero Turismo, Enit e Lucus lanciano rete di guide digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cattedrale e alla Chiesa dello Spirito Santo. Al pomeriggio ci sarà un incredibile giro in barca, sempre in live streaming, con tappa alla caletta di Sant’Anna e il Viaggio Digitale della sera porterà tutti a Palazzo Lauro e a vedere l’unica distilleria dell’Isola. Il 7 maggio a Forio si andrà invece alla scoperta dei Giardini la Mortella, del parco e delle piscine termali e infine ci sarà una magnifica passeggiata in diretta nel centro storico. Il 14 maggio i Viaggi Digitali in programma a Lacco Ameno porteranno i visitatori digitali al mattino al pontile, al pomeriggio alla Collina Monte Vico, alla Baia San Montano e al parco termale Negombo, alla sera al Museo di Pithecusa. Il 28 maggio i Local Streamer accompagneranno tutti in diretta a Sant’Angelo per ammirare la zona pedonale e il belvedere, assaporare la magia di un giro in barca e far conoscere da vicino la preparazione della zuppa di pesce! I Viaggi Digitali alla scoperta di quest’Isola meravigliosa si concluderanno il 16 settembre a Barano e Forio dove si vedrà il parco idrotermale Nitrodi, i giardini Ravino e la preparazione di altri prodotti tipici. “Solidarietà applicata all’implementazione dell’offerta turistica. Dopo il lancio della campagna #ThisisIschia nei principali hub e piazze nazionali e internazionali con un hashtag virale sul web per raccontare l’isola in modo nuovo e rilanciarla turisticamente, vogliamo ora fare un passo in più, un balzo in avanti per costruire insieme il futuro turistico dell’isola e non lasciarla alla casualità degli eventi” dichiara Ivana Jelinic, presidente e Ceo Enit. (Com)