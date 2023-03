Imprese: Enel X e gruppo Magaldi insieme per la decarbonizzazione dei processi industriali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X Global Retail è la business line globale di Enel attiva nei servizi di fornitura ed efficienza energetica. Leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, Enel X Global Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità attraverso un’offerta modulare e integrata costruita attorno alle esigenze dei clienti, promuovendo l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come driver per la creazione di nuovo valore. Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 8,2 GW di capacità totale, ha installato 65 MW di storage behind-the-meter e oltre 2,8 milioni di punti luce in tutto il mondo. Inoltre, offre quotidianamente servizi energetici a circa 64 milioni di clienti. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia, soluzioni premium di efficienza energetica ed offerte competitive e flessibili di energia, con l’obiettivo di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap energetica. Il Gruppo Magaldi, fondato a Buccino nel 1929, ha oggi una presenza in oltre 50 paesi con sedi operative negli Stati Uniti, Messico, Emirati Arabi, India e Australia. L'azienda conta 210 dipendenti, di cui il 50 per cento ingegneri, e un fatturato complessivo di 50 milioni di euro. Sempre attenta all'innovazione, l'azienda guidata dal Cavaliere del Lavoro Mario Magaldi ha depositato 55 brevetti internazionali. Pioniera nella produzione di tecnologie per l'energia termica, Magaldi ha sviluppato nel corso degli ultimi 10 anni la tecnologia Mgtes, che consente di immagazzinare grandi quantità di energia termica da fonti rinnovabili e rilasciarla quando necessario. Nel 2021 è stata fondata Magaldi Green Energy, una divisione del gruppo operativa a livello globale e focalizzata sulla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologie proprietarie per lo stoccaggio termico e la produzione di energia termica verde. (Com)