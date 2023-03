Carceri: Nappi (Lega), bene appello Ostellari su teatro e laboratori del penitenziario minorile di Nisida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari che ha visitato oggi l'Ipm di Nisida. Raccogliamo e sosteniamo il suo appello al presidente De Luca perché partecipi all'investimento per la ristrutturazione del teatro voluto da Eduardo e degli spazi per i laboratori che si trovano all'interno dell'istituto". Lo ha affermato Severino Nappi, a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania, al termine della visita del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Ostellari, presso l'istituto penale minorile di Nisida. "Chiediamo - ha proseguito - di consentire alla Campania di essere protagonista, insieme a tutte le istituzioni, in questa iniziativa utilizzando i fondi europei che sono già a disposizione della nostra Regione. Ancora di più in questa stagione così drammaticamente funestata da fenomeni di criminalità giovanile riteniamo che sia questa la strada giusta per offrire un'opportunità di recupero a chi scontando la pena, dia effettiva prova di voler cambiare il corso della propria vita". "Sin d'ora - ha concluso Nappi - proponiamo di intitolare il teatro e gli spazi recuperati a Francesco Pio Maimone, simbolo dei giovani che vogliono lavorare e vivere onestamente ed esempio da seguire per i minori ospiti a Nisida". (Ren)