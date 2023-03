Pnrr: Nicotra (Anci), se ritardi ci sono nell'attuazione non vanno imputati ai Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui ritardi del Pnrr "i Comuni non hanno alcuna responsabilità, perché la fase di messa a terra delle risorse sta per iniziare, sono appunto iniziate le gare e l'aggiudicazione dei lavori; quindi, dei ritardi dei Comuni si potrà parlare soltanto fra un anno fra un anno e mezzo. Se ritardi si sono registrati, anche in sede di verifica da parte della commissione europea, essi ovviamente sono imputabili ai ministeri o altri soggetti che intermediano le risorse di cui i Comuni sono beneficiari". Lo ha ribadito il segretario generale dell'Anci, Veronica Nicotra, intervenuta in diretta a TgCom24, dove ha ricordato come "siano in corso tutta una serie di attività che devono essere anche accelerate, grazie a norme che i Comuni chiedono per snellire i processi di autorizzazione". In merito alla Pa che fa fatica a trovare le risorse umane per gestire il Recovery plan, Nicotra ha evidenziato: "Il Pnrr sta esaltando una fragilità tipica della nostra Pa, per cui sono in difficoltà le macchine amministrative dei Comuni così come ministeri". (segue) (Rin)