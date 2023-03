Pnrr: Nicotra (Anci), se ritardi ci sono nell'attuazione non vanno imputati ai Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Anci "stiamo chiedendo che i contratti a tempo determinato, ottenuti a valere delle risorse del PNRR, non scadano nel 2026. Tutto questo perché molto banalmente molti giovani, che magari stanno entrando nei Comuni con questi contratti a tempo determinato, preferiscono andare via di fronte ad una prospettiva lavorativa molto breve, oppure avendo altre opportunità nel privato o nel pubblico con retribuzioni più elevate". "Vogliamo dare una prospettiva a questi giovani che fino nel 2026 lavoreranno sul Pnrr e chiediamo - ha sottolineato- che i Comuni, con disponibilità finanziaria e carenze in organico, possano assumerli dal 2027. E' importante, saperlo adesso, è una richiesta assolutamente ragionevole che il governo e il Parlamento devono accettare". Infine, il segretario generale dell'Anci è intervenuta sui casi dei progetti Pnrr dei Comuni di Firenze e Venezia. "E' una vicenda clamorosa, abbiamo seguito come Anci entrambe i progetti, che rientrano nella misura di piani urbani integrati per le 14 grandi città italiane. Il sindaco di Firenze ha assolutamente ragione e ha messo nero su bianco che, alla scadenza della concessione per il nuovo stadio, non verrà data alcuna fruizione esclusiva alla società Fiorentina calcio. Anche il progetto di Venezia, 'Bosco dello sport' è molto bello ed interessa un'area fuori dal Comune di Venezia ma assolutamente integrato nell'area urbana la metropolitana. Quindi aspettiamo con fiducia che il governo italiano replichi alle ennesime richieste di informazioni da parte della commissione europea: se vengono esclusi progetti così validi, non so bene che cosa si possa realizzare con il Pnrr", ha concluso. (Rin)