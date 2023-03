Univerisità: 50 docenti de L'Orientale negli istituti superiori per far conoscere la didattica universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del progetto "Università Scegli con Metodo", promosso dal Mur con i fondi del Pnrr, sono poco meno di 50 i docenti de L'Orientale che, coordinati da Michele Gallo, cercano di costruire un ponte tra il mondo scolastico e il sistema universitario italiano, portando nelle scuole la didattica universitaria, informando i giovani studenti su cosa e come si studia all'università, quali sono le differenze con i metodi di insegnamento scolastici. L'Orientale è tra i primi Atenei in Italia, e il primo in Campania, a partire con questo progetto che durerà 4 anni e coinvolgerà oltre 1600 studenti ogni anno. "La ratio del progetto non è di orientare gli studenti ad iscriversi al L'Orientale bensì a scegliere con metodo, come suggerisce il nome del progetto. Si informa su come funziona il sistema universitario nazionale e sul mondo del lavoro, ma soprattutto si forma su come utilizzare le piattaforme nazionali da cui attingere informazioni ufficiali e verificate per non affidarsi al passaparola", ha dichiarato Gallo. "Tutto questo avviene in un'ottica molto particolare, come è particolare il contenitore dei saperi de L'Orientale: gli obiettivi prima descritti si perseverano parlando delle lingue e culture africane, asiatiche, insistendo su cinese, russo, svedese e giapponese, ma più in generale su come imparare a mediare tra lingue e culture. Lingue e culture areali, ma anche temi quali la crisi climatica, il diritto e la cultura alla pace, l'archeologia nel mondo ma anche nel territorio campano", ha aggiunto. (Ren)