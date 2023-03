Campania: domani la prima edizione del Premio Ezra Park promosso dalla commissione anticamorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio “Robert Ezra Park” per il giornalismo investigativo e sociale e per la valorizzazione del patrimonio sociale ed intellettuale che si oppone alla prevaricazione violenta e antidemocratica della criminalità organizzata: ad istituirlo la Presidente della Commissione Regionale Speciale “Anticamorra e Beni confiscati” Carmela Rescigno (Lega) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi della Campania ed il Patrocinio delle Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e “Suor Orsola Benincasa”. La prima edizione del Premio, dedicato al sociologo statunitense e conferito al giornalista Sigfrido Ranucci, autore e conduttore della trasmissione televisiva “Report”, si terrà giovedì 30 marzo 2023 alle ore 16,00 nella Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli isola F13. In seguito il Premio sarà conferito ad uomini e donne del giornalismo, della magistratura, delle forze dell’ordine, della scuola, del cinema, dello sport, della letteratura e della società civile, che si sono contraddistinti, nelle loro attività lavorative, per la promozione dei valori della legalità, della trasparenza, della civiltà. All’iniziativa sono previsti gli interventi, tra gli altri, della presidente Rescigno, del Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli, Luigi Riello, del presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento della Campania, Domenico Condurro. (Ren)