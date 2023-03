Pnrr: Fitto, nessun timore, lavoriamo serenamente con la Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr il governo non ha timori, "c'è una consapevolezza della situazione, sulla quale stiamo lavorando molto serenamente, in collaborazione con la Commissione europea". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei e per il Pnrr, Raffaele Fitto, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles affermando che le questioni legate al Pnrr sono due. "La prima riguarda gli obiettivi al 31 dicembre 2022, per ottenere la rata da 19 miliardi. Come è noto, abbiamo concordato con la Commissione una proroga di questa data, per verificare alcune questioni che la Commissione ha bisogno di verificare. Non si tratta di fare polemiche con nessuno, ma di prendere atto che sono questioni che riguardano il precedente governo, dato che ci siamo insediati a fine ottobre. Detto questo, il governo sta lavorando per risolvere questa questione, in accordo con la Commissione europea", ha dichiarato. "Per quanto riguarda la seconda questione, ha proseguito Fitto, "stiamo facendo una verifica con la Commissione europea. Se dovesse emergere l'impossibilità di realizzare alcuni progetti, rispetto a un programma che ha come orizzonte temporale il giugno 2026, lavoreremo con la Commissione per trovare una soluzioni. E in alcuni casi è così", ha aggiunto. "Lavoreremo tenendo conto, come è noto, che l'Italia presenterà nei prossimi mesi il Repower Eu, tramite il quale avrà il finanziamento della quota a fondo perduto assegnata in base alle quote Ets e una parte percentuale della politica di coesione. Ma non potrà utilizzare a debito ulteriori risorse, tranne eventuali autorizzazioni. Il Repower Eu ha bisogno di essere definito come capitolo aggiuntivo del Pnrr, e troveremo lì le soluzioni. Questo lavoro di composizione, che spesso viene descritto quale rischio complessivo legato a questo governo, è il lavoro he abbiamo messo in piedi e che troverà, nei prossimi mesi, una definizione d'intesa con la Commissione europea", ha concluso il ministro italiano. (Beb)