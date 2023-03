Napoli: controlli della polizia municipale agli esercizi commerciali del quartiere San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dei controlli sul territorio della Polizia Locale di Napoli eseguiti dal personale della Unità Operativa San Lorenzo per la verifica dei titoli autorizzativi dei pubblici esercizi, sono scaturite 23 diffide a non reiterare l'occupazione di suolo pubblico ai sensi della Legge n. 77 del 1997 e del Nuovo Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana. Nello specifico le sanzioni amministrative hanno riguardato l'occupazione abusiva di suolo pubblico e la violazione delle concessioni per il posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni. I verbali sono stati trasmessi al Servizio Sportello Unico Attività Produttive per i successivi adempimenti e per richiedere l'applicazione del nuovo Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana. In caso di nuove verbalizzazioni nell'arco dell'anno solare la conseguenza sarà la sospensione dell'attività di somministrazione con chiusura di 3 giorni. Le strade interessate dai controlli sono state Via Pietro Colletta, Piazza Poderico, Via Casanova, Calata Ponte di Casanova, Via Duomo, Via Tribunali, Via Costantinopoli, Via A. Vespucci, Piazza Garibaldi, Piazza Nolana, Corso Lucci, Via Cirillo e Via Palmieri. (Ren)