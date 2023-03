Campania: via libera dalla prima commissione consiliare alla legge popolare su gravi patologie debilitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima Commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Giuseppe Sommese, ha nuovamente esaminato la proposta di legge popolare "per persone con gravi patologie disabilitanti" e all'umanità ha confermato il giudizio di ammissibilità. Il nuovo esame si è reso necessario per alcune questioni procedurali. Ora dovrà tornare alla quinta commissione Sanità, che già aveva espresso un giudizio positivo. Proprio il suo presidente, Enzo Alaia, in riferimento alla legge aveva detto che "è senz'altro meritevole di sostegno perché affronta e supera un'incongruenza burocratica che limita fortemente il diritto dei pazienti con gravi disabilità ad avere cure riabilitative adeguate e continuative". Aggiungendo che "i malati con patologie disabilitanti gravi non possono andare nelle Rsa, che non sono attrezzate per riceverli. Il ricovero nelle Rsa li farebbe peggiorare e si richiederebbe l'ospedalizzazione con un ulteriore aggravio di costi per la sanità pubblica. Bisogna accelerare l'iter perché è necessario colmare al più presto questa lacuna nel provvedimento". La proposta di Legge, che ha raccolto le firme di circa 12mila cittadini, è stata promossa dal Comitato Diritto alla Cura, sostenuto da associazioni, famiglie, medici, sindacati, operatori. Proprio il Comitato ha commentato con soddisfazione la decisione della prima commissione regionale: "Si tratta di un altro passo avanti verso una legge necessaria e urgente, perché tutela il diritto fondamentale alla cura per persone con gravi disabilità neurologiche, psichiche e sensoriali congenite, molto spesso bambini, persone per le quali queste cure sono indispensabili, molte volte determinanti per la loro stessa vita. È una Legge chiesta direttamente dai cittadini, cosa che non accadeva da oltre undici anni, che renderà la Campania più giusta e più umana". Adesso si attende il nuovo esame della Commissione Sanità presieduta da Alaia. (Ren)