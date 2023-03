Diritti: Gualtieri, avanti con trascrizione atti nascita esteri con due mamme, serve incontro con Meloni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partendo proprio da queste analisi "che con gli altri Sindaci, nell'incontro di ieri sera - dice ancora Gualtieri -, abbiamo deciso di proseguire sulla strada delle trascrizione degli atti di nascita esteri con due mamme, senza Gpa. Come Sindaci sentiamo forte la responsabilità e la necessità di azioni comuni che diano risposte concrete alla richiesta di tutela da parte di tutte le famiglie che vivono nelle nostre città. Consideriamo fondamentale pertanto contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. È per questo che riteniamo inoltre necessaria una iniziativa legislativa verso alcuni passi non più rinviabili quali: il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali e il matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni così come previsto per le coppie eterosessuali. Crediamo infine - conclude il sindaco di Roma - che un confronto costruttivo con la Presidente Meloni e il Ministro Piantedosi sia più che mai necessario per trovare quelle soluzioni che possano garantire serenità e tutele a tutti i minori del nostro Paese". (Com)