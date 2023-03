Omicidio Vasallo: Conte, non vogliamo più avere sindaci "eroi" da piangere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Angelo Vassallo, il 'sindaco pescatore' di Pollica, si è imbattuto nel malaffare e ha cercato di contrastarlo per proteggere la sua terra, pagando con la vita. Non vogliamo più avere sindaci 'eroi' da piangere, ma uomini delle istituzioni che non vengono lasciati soli nella lotta contro la criminalità organizzata, come è successo ad Angelo. Continueremo a sostenere il prezioso lavoro dei familiari di Vassallo e dei giornalisti che hanno contribuito a tenere accesi i riflettori su questo caso. Il Movimento cinque stelle si è battuto in commissione Antimafia nella scorsa legislatura e non si fermerà sino a quando non verranno scritte pagine di verità. Se ognuno farà la sua parte ce la faremo". Lo scrive su Facebook il presidente del M5s, Giuseppe Conte, che ha partecipato, questa mattina, ad una conferenza stampa sull'argomento, alla Camera. (Rin)