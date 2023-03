Cultura: domenica prossima ingresso gratuito al Museo e al Bosco di Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll 2 aprile 2023 si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei italiani e nei parchi archeologici statali. L'ingresso al Museo e Real Bosco di Capodimonte è gratuito e senza obbligo di prenotazione. Un'occasione per visitare le collezioni e le mostre in corso. Ecco gli orari di ingresso: Il primo piano con la Collezione Farnese, la Collezione De Ciccio, la sezione dell'Armeria Reale, le sale dell'Appartamento Reale dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 18.30. Nella sala Causa, dalle 10 alle 17.30, è visitabile la mostra "Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale" che ha già riscosso notevole successo di critica e di pubblico con l'eccezionale prestito dal Museo del Prado della Madonna del pesce di Raffaello che torna a Napoli dopo 400 anni. L'opera, infatti, era stata realizzata per la Cappella del Doce di San Domenico Maggiore a Napoli. Chiuso il terzo piano e il Cellaio per disallestimento della mostra Emblema. Chiusa anche la Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte. Inoltre per tutto il weekend, sarà possibile ascoltare nel Salone delle Feste il Maestro Rosario Ruggiero al pianoforte in una lezione-concerto sempre molto apprezzata dal pubblico e gli attori della Compagnia Arcoscenico, tutte attività a cura dell'Associazione MusiCapodimonte (Ren)