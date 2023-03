Terrorismo: arrestato presunto responsabile attentato a consolato greco di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la Polizia di Stato a arrestato a Napoli un giovane, ritenuto appartenente alla galassia anarco-insurrezionalista, accusato di avere compiuto il 4 marzo 2021 l'attentato ai danni del consolato Onorario di Grecia del capoluogo campano. Secondo quanto emerso dalle indagini della Digos (coordinata dal primo dirigente Antonio Bocelli), il giovane, entrato in azione insieme con un complice, utilizzò per un appuntato un ordigno improvvisato e illegale composto da un artificio pirotecnico esplodente denominato "Rambo", assemblato, mediante carta gommata, a una bomboletta spray di deodorante che, al momento della deflagrazione, ha causato conseguenze sia dirompenti che incendiarie. Al ragazzo viene contestata dagli inquirenti (Digos e Procura di Napoli) l'aggravante terroristica ed eversiva dell'ordine democratico: l'attentato aveva l'obiettivo di destabilizzare le istituzioni della Grecia per costringerle ad astenersi o a modificare decisioni attinenti il trattamento carcerario dei condannati per terrorismo. (segue) (Ren)