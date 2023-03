Parma: incontro tra Province d’Italia, sfide del nuovo ente tra efficienza e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimettere al centro del dibattito politico e sociale il protagonismo delle Province, chiamate nei prossimi anni a partecipare alle sfide più importanti del Paese, dal Pnrr alla ripresa degli investimenti per assicurare ai cittadini opere pubbliche moderne, sicure e in grado di spingere la ripresa. Questo l'obiettivo del seminario dedicato ai servizi economici delle province promosso dall’Unione province italiane (Upi) nell'ambito del progetto “Province e comuni” ospitato dalla provincia di Parma. “La politica ci consegnerà una provincia nuova, che torna ad essere eletta ma soprattutto con funzioni chiare: noi dobbiamo essere pronti a svolgerle al meglio”, ha dichiarato il presidente della provincia di Parma, Andrea Massari, che ha aperto i lavori della giornata. “Le province sono un riferimento per i comuni – ha aggiunto – per questo abbiamo bisogno di momenti di formazione continua. La Pubblica amministrazione è una dei settori strategici del Paese: serve un corpo di funzionari e dirigenti preparato e formato per far muovere le azioni politiche in maniera efficace ed efficiente”. (segue) (Com)