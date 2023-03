© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Al via "LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani": l'iniziativa, promossa dal consigliere regionale di Libera-Psi, Andrea Volpe, con la partecipazione di studenti delle scuole campane che simuleranno in Aula un procedimento legislativo. Napoli, Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale is. F13 (ore 10) (segue) (Ren)