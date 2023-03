Campania: Muscarà (Misto), evidenti conflitti di interessi tra Arpac e Gesac su aeroporto di Capodichino - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Arpac, per il ruolo che sta ricoprendo all'interno della commissione sul monitoraggio dei rumori e dei rischi per l'aeroporto di Capodichino, è in evidente conflitto di interessi in relazione con Gesac". Così il consigliere regionale della Campania, Maria Muscarà. "Il controllore non può essere pagato dal controllato, per questo ho presentato un'interrogazione in Giunta. L'Art. 4. del Dpr 496/1997 assegna alle Arpa il compito di effettuare ispezioni periodiche sulla rete delle centraline, sulla loro funzionalità con 'Report annuali', certificando i sistemi di monitoraggio dei sorvoli, la soglia del rumore con l'invio dei relativi dati al Ministero dell'ambiente. È stato avviato quindi un protocollo di intesa tra Arpac e Gesac. Tale commissione non si è riunita per molti anni, ricominciando nel 2018 grazie anche al sollecito del comitato No Fly Zone; mancano ancora le centraline di tipo V (violazione), uniche che rilevano il superamento dei limiti prefissati in sede di definizione delle rotte di decollo e di atterraggio. Il tutto senza considerare il rischio altissimo di incidenti con 30 voli aerei l'ora passanti da una sola pista. Il gestore da anni sminuisce l'evidente realtà, affermando che il rumore è nei limiti e che i cittadini che subiscono il rumore degli aerei siano pochissimi. L'eventuale esecuzione da parte di Arpac dei rilievi fonometrici che deve controllare per mandato istituzionale, andrebbero a prefigurare una condizione di conflitto di interessi, con sovrapposizione del ruolo di controllato e controllore", ha concluso il consigliere Muscarà. (Ren)