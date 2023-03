Cultura: si rinnova la partnership tra F.I.L.A. e Città della Scienza di Napoli - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviata nel 2019, la partnership tra F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e Città della Scienza di Napoli, il primo Science Centre italiano, nel 2023 si consolida con un percorso ancora più articolato e rivolto alla crescita attiva di bambini e ragazzi. La collaborazione si fonda su un viaggio alla scoperta delle meraviglie della scienza in un dialogo attivo tra creatività, sapere scientifico e sperimentazione, arricchendo l’esperienza formativa delle nuove generazioni. Un impegno comune, quello tra Fila e Città della Scienza che vede "Giotto", il love brand dell’azienda, Colore Ufficiale di tutte le Attività Educational del Science Centre. Il marchio porterà nei laboratori tanti strumenti creativi per avvicinare bambini e ragazzi al fascino della scoperta. Matite, carta, colori, pennarelli e plastiline diventano la chiave d’accesso per esplorare il corpo umano, il fascino dei fenomeni naturali e delle tecnologie: un’interazione costante tra creatività e sapere. L’intensa programmazione di attività ludico-didattiche per scuole e famiglie prevede, una volta al mese, un weekend tematico powered by Giotto sempre per imparare divertendosi. E per i bimbi e le bimbe dai 2 ai 6 anni quest’anno c’è una grande novità: arrivano i Didòlab. Dopo il successo avuto al Museo dei Bambini di Milano, anche Città della Scienza ospiterà i laboratori dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Momenti di gioco e condivisione con la mitica pasta prodotta con ingredienti completamente naturali (farina, acqua e sale), ma in formato “fuori misura”. Infatti, direttamente dallo stabilimento di Rufina vicino a Firenze dove avviene la produzione 100% made in Italy, arriveranno a Napoli gigantesche masse colorate di Didò che, disposte in grandi vasche, daranno vita a dei laboratori speciali all’insegna del divertimento extralarge. Un’esperienza unica e coinvolgente di gioco creativo, di manipolazione e di sperimentazione sensoriale, in totale libertà. Oltre al programma di laboratori lungo tutto il corso dell’anno, sempre in un’ottica di scambio, durante l’evento di Città della Scienza “3 Giorni per la Scuola” (previsto nella seconda metà dell’anno), Fila realizzerà workshop dedicati agli insegnanti focalizzati sulla creatività. Anche i contenuti divulgativi relativi a tematiche scientifiche prodotti da Città della Scienza in esclusiva per Diario Creativo, la piattaforma dedicata alla creatività di Fila, si inseriscono in questa dinamica di collaborazione e creazione di valore.(Ren)