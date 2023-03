Terrorismo: arrestato presunto responsabile attentato a consolato greco di Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato, sebbene mai rivendicato, è apparso subito riconducibile alla galassia anarco-insurrezionalista sia per le sue modalità e per la tipologia dell'ordigno utilizzato, sia per l'esistenza, in quel periodo, di una campagna anarchica di solidarietà internazionale nei confronti di Dimitris Koufondinas, ex membro del sodalizio terroristico greco "17 novembre", detenuto nelle carceri greche e in sciopero della fame. All'individuazione del presunto autore del gesto si è giunti attraverso una indagine di tipo tradizionale, raccogliendo gravi indizi dai video delle telecamere di videosorveglianza. Gli accertamenti sono stati eseguiti dalla Sezione Indagini Elettroniche della IV Divisione del Servizio Polizia Scientifica. Passato al setaccio anche il traffico telefonico in uso all'anarchico. L'attività investigativa ha permesso di ipotizzare anche il luogo esatto, prossimo al Consolato, presso il quale l'indagato e il complice hanno indossato indumenti di copertura totalmente neri al fine di non essere individuati dalle forze dell'ordine. (Ren)