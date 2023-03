© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Gli alunni della terza media delle sezioni D ed E dell'Istituto Comprensivo "Sabatino Minucci" di Napoli inaugurano, in Consiglio, la XV edizione di "Ragazzi in Aula". Gli studenti incontrano il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, e gli consegneranno la loro "proposta di legge" riguardante l'istituzione della "Giornata in memoria delle vittime delle calamità naturali", dedicata alle vittime della frana di Casamicciola del 26 novembre 2022. Napoli, Consiglio regionale della Campania, Centro direzionale, isola F13 (ore 10.00). (segue) (ren)