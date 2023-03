Università: domani alla Parthenope di Napoli iniziativa sulla mobilità sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento si propone inoltre di stimolare gli studenti del corso di ingegneria su una tematica di grande attualità: come poter affrontare un processo di mobilità sostenibile. Ci saranno le testimonianze di alcuni attori del mondo della mobilità come Massimiliano Perri, Direttore Generale Iveco, Andrea Ricci, Vice Presidente Global Gas filling stations, Snam e Domenico De Rosa, Ceo Smet Group. La sfida lanciata dalla Smet spa ai futuri ingegneri dell’università Parthenope, è volta a creare un modello quanto più sostenibile, che riduca le emissioni inquinanti, attraverso l’impiego del Digital Twin, e prendendo come riferimento i dati di alcune tratte del trasporto merci già oggi attuate, in maniera intermodale, dalla stessa Smet. Interverranno Antonio Garofalo, Magnifico Rettore Università “Parthenope”, Marco Ariola, Direttore Dipartimento di Ingegneria. L’evento sarà coordinato da Fabio De Felice, Professore di Gestione della Produzione e della Qualità dell’Uniparthenope. (Ren)