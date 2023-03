Cultura: lunedì 3 aprile al Palazzo Donn'Anna a Napoli "Buon Compleanno Fernanda"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Ezio De Felice del 120esimo anniversario dalla nascita di Fernanda Wittgens, prima donna in Italia direttrice della Pinacoteca di Brera e Soprintendente alle Gallerie, le dedica l'evento "Buon Compleanno Fernanda", che avrà luogo il prossimo lunedì 3 aprile, alle ore 18.00, presso il Teatro di Palazzo Donn'Anna, in Largo Donn'Anna 9, a Napoli. La celebrazione, presieduta da Marina Colonna presidente della Fondazione Ezio De Felice, sarà introdotta da Lucia Arbace, storica dell'arte e vedrà la partecipazione di Emanuela Daffra, storica dell'arte e Direttore Regionale Musei della Lombardia, che discuterà del tema Brera: un'idea di museo, approfondendo il ruolo di Fernanda Wittgens nella promozione dell'arte e della cultura della Pinacoteca. A seguire, Erica Bernardi, storica dell'arte dell'Istituto Europeo di Design di Milano, parlerà di Fernanda Wittgens come figura di spicco nella politica culturale di Milano e della sua opera di salvaguardia del patrimonio artistico della Pinacoteca di Brera durante il conflitto mondiale, con l'intervento Fernanda Wittgens, una politica culturale per Milano. Le conclusioni sono affidate a Nadia Barella dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (ren)