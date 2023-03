Napoli: Valditara, pensiero commosso a piccolo Giovanni che ci ha lasciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima come padre e poi come ministro il mio pensiero commosso va al piccolo Giovanni che oggi ci ha lasciato. Un forte abbraccio ai suoi genitori". Lo scrive su Twitter Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito. Il ministro fa riferimento a quanto accaduto in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli dove, Giovanni, un bambino di otto anni, è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante una lezione di educazione fisica. La tragedia è avvenuta nel circolo didattico Antonio De Curtis. Immediatamente soccorso, il suo cuore ha smesso di battere nel tragitto tra la scuola e l'ospedale, mentre in ambulanza raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Poco dopo nella scuola sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che, coordinati dalla procura di Torre Annunziata, hanno aperto un fascicolo per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma del piccolo Giovanni, per il momento, resta a disposizione della magistratura in attesa di capire se sarà necessaria l'autopsia. (Rin)