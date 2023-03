Napoli: venerdì incontro organizzato da Assoprovider e Opentlc su 5g e digital divide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 5G, cloud, sicurezza informatica, sono alcuni dei temi di Opna23, l'evento organizzato da Assoprovider, l'associazione degli Operatori di Prossimità in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri di Napoli e la testata giornalistica OpenTlc, patrocinato dal Comune di Napoli. L'appuntamento è a Napoli venerdì 31 marzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, in via Ponte di Tappia.(ren)