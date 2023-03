Campania: Nappi (Lega), anche sulla sanità De Luca critica a priori il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche sulla sanità, De Luca non sa fare altro che criticare a priori e per partito preso le scelte del Governo. E per nascondere il totale immobilismo preferisce crogiolarsi nei piagnistei. Lo informiamo che il provvedimento del ministro Schillaci prevede tra le nuove misure incentivi al personale sanitario dei pronto soccorso. Si tratta di quei reparti di prima linea che in Campania a causa della gestione scriteriata della sanità, rappresentano uno dei tasti più dolenti di un servizio che la cura del governatore continua ad affossare. E che se ancora si tiene a galla è solo grazie alla professionalità e all'impegno costante di medici e infermieri". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)