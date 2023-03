Salerno: Tommasetti (Lega), la città non può aspettare i giochini di palazzo del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il sistema De Luca inizia a scricchiolare ma gli argomenti rinviati a Salerno non possono aspettare i giochini di palazzo del Pd salernitano”. Così il consigliere regionale della Lega, prof. Aurelio Tommasetti, commenta i fatti accaduti durante l’ultimo Consiglio comunale a Salerno, con la seduta saltata per mancanza del numero legale. Poi l’affondo sullo slittamento della seduta: “Era prevista una discussione su temi importanti, in particolare il Dup che vede il Comune di Salerno con un disavanzo di 169,9 milioni, e la deviazione del Fusandola su cui peraltro ho recentemente presentato un’interrogazione consiliare in Regione. Argomenti che non possono attendere i giochi di potere”. “Vedremo i prossimi sviluppi ma potrebbe essere solo l’inizio – ha sottolineato Tommasetti – In tanti anni non era mai accaduto nulla di simile ma evidentemente qualche coraggioso inizia a prendere posizione rispetto a un sistema di potere che ormai fatica a stare in piedi. Ci auguriamo possa accadere lo stesso a livello regionale, dove la macchina deluchiana continua a produrre danni in ogni ambito. Si parla tanto di un terzo mandato ma, se persino i fedelissimi iniziano a nutrire dubbi, forse per il governatore è arrivato il momento di farsi da parte”.(Ren)