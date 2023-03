© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione dell'inaugurazione della 15esima edizione del programma "Ragazzi in aula", tenutasi presso l'aula del consiglio regionale della Campania, il presidente dell'assemblea campana Gennaro Oliviero, in apertura dei lavori, ha cantato, insieme ai ragazzi della terza D e della terza E dell'Istituto Comprensivo Sabatino Minucci di Napoli, l'inno d'Italia di Goffredo mameli (Ren)