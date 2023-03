Salerno: Iannone (F'dI), mancato Consiglio comunale specchio della crisi sistema Deluchiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non era mai successo in 30 anni che un Consiglio comunale di Salerno non iniziasse proprio per mancanza del numero legale. Un chiaro segnale di una maggioranza implosa e di una crisi del sistema deluchiano che arriva fino al cuore del suo potere. Ormai la Città è allo sbando mentre il cerchio magico si chiude a riccio nel palazzo. I consiglieri comunali non mugugnano più ma sono in evidente sofferenza rispetto a linee e decisioni che vengono intraprese in altri luoghi e da altre persone fuori dall’istituzione comunale. È auspicabile un atto di dignità politica per responsabilità verso la Città’ e i salernitani: vadano a casa se non sono capaci di Amministrare”. Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano. (ren)