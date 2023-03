Scuola: Patriarca-Martusciello (FI), interrogazione su fusione De Amicis-Baracca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accorpamento tra gli istituti scolastici De Amicis e Baracca crea più problemi di quanti, in teoria, dovrebbe risolverne. È importante che il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, se ne occupi". Lo hanno affermato Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia, firmataria di una interrogazione parlamentare sulla questione, e il commissario regionale azzurro, Fulvio Martusciello. "La fusione tra le due scuole, disposta da una delibera di giunta regionale, ignora totalmente le criticità, operative e organizzative, che ne seguiranno. A cominciare dalla notevole distanza tra i due plessi. La 'De Amicis' e la 'Baracca', infatti, si trovano a un chilometro e mezzo l'una dall'altra. Una distanza difficile da coprire, a piedi, per i piccoli alunni soprattutto in un contesto cittadino in cui il traffico è particolarmente acuto proprio nelle prime ore del mattino e i mezzi di trasporto pubblico sono del tutto inadeguati. Ne deriverà uno stravolgimento dei ritmi quotidiani e dell'organizzazione delle famiglie con gravi ripercussioni lavorative e domestiche". (segue) (ren)