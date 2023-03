Napoli: controlli dei Nas, sospesa pasticceria e sequestrati circa 400 chili di alimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito di uno specifico servizio volto a verificare la regolarità nella preparazione e nella conservazione di alimenti in occasione della festività del papà, i Carabinieri del Nas di Napoli, unitamente al personale della Asl, hanno eseguito un’ispezione in una pasticceria della provincia. Al momento del controllo, nei locali in cui avveniva lo stoccaggio, la manipolazione, la lavorazione e la cottura dei dolci è stata rilevata la presenza di sporco sparso e accumulato sulle superfici da lavoro e sugli utensili utilizzati per la preparazione dei cibi. Secondo le ricostruzioni, la preparazione e la conservazione degli alimenti sarebbe avvenuta in ambienti con scarse condizioni igieniche tali da permettere la probabile contaminazione dei prodotti destinati alla somministrazione con grave pregiudizio alla salute pubblica. Pertanto, l’attività è stata immediatamente sospesa, e sottoposti a sequestro sanitario circa 400 chili di alimenti e preparati di pasticceria e nei confronti del proprietario sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 3 mila euro.(ren)