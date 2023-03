Sanità: Iss, quasi due milioni adolescenti a rischio dipendenze comportamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre un milione e 150 mila adolescenti in Italia sono a rischio di dipendenza da cibo, quasi 500 mila potrebbero avere una dipendenza da videogiochi mentre quasi 100 mila presentano caratteristiche compatibili con la presenza di una dipendenza da social media, ed è diffuso anche il fenomeno dell’isolamento sociale (conosciuto come Hikikomori nella sua manifestazione clinica estrema), che riguarda l’1,8 per cento degli studenti medi e l’1,6 per cento di quelli delle superiori. Inoltre proprio coloro che presentano rischio maggiore sono quelli che maggiormente dichiarano di avere difficoltà a parlare con i propri genitori di cose che li preoccupano. La fotografia emerge dallo studio Dipendenze comportamentali nella ‘Generazione Z’, frutto di un accordo tra il dipartimento Politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri e il Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss), presentato oggi con un convegno nella sede dell’Istituto. (segue) (Com)