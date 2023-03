Cultura: "Napoli 1943 tra tutela e ricostruzione", mostra alla chiesa di San Bartolomeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle manifestazioni per l'Ottantesimo anniversario delle Quattro giornate di Napoli, l'Associazione Amici degli Archivi onlus ha organizzato presso la chiesa di San Bartolomeo in via San Bartolomeo 19 a Napoli, la mostra "Napoli 1943 tra tutela e ricostruzione" dedicata alla liberazione dall'occupazione nazista a cura di Mariarosaria Cozzolino e Teresa Vela, visitabile a ingresso gratuito fino al 31 maggio. In mostra articoli di giornali, cartoline, documenti universitari tratti da raccolte documentarie e archivi che ripercorrono gli avvenimenti dal 1943 al 1947.(ren)