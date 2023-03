Lavoro: Coldiretti, domande ingresso lavoratori extracomunitari superano disponibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia - sottolinea la Coldiretti - un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358 mila lavoratori provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle, fornendo più del 30 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo il Dossier Idos. I lavoratori stranieri occupati in agricoltura sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania, ma ci sono rappresentanti di un po' tutte le nazionalità. Si tratta soprattutto di lavoratori dipendenti a tempo determinato che arrivano dall'estero e che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese spesso stabilendo delle durature relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori agricoli. Ma cresce anche la presenza di stranieri - conclude la Coldiretti - alla guida delle imprese agricole con quasi 17mila titolari di nazionalità diversa da quella italiana. (Com)